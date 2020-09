Fortitudo – Virtus, Sacchetti: “Bisogna trasmettere ai giocatori il valore che questa partita ha rispetto alle altre”

Le parole di coach Meo Sacchetti in vista del derby contro la Virtus Bologna: “Iniziamo a pensare al primo derby. L’aspetto agonistico è la parte più importante. Bisogna trasmettere il valore di questa partita ai giocatori rispetto alle altre. Importante la fluidità del gioco ma ancora più importante l’aspetto agonistico. E’ logico che contro queste squadre è difficile fare qualcosa di tattico perché hanno delle potenzialità, un buonissimo playmaker, buoni tiratori, centri e non hanno punti deboli. Bisogna cercare di fare il meglio, di contenerli e se sono bravi come sono alla fine gli stringeremo la mano. L’importante è fare quello che è nelle nostre possibilità. Sappiamo le loro potenzialità; spero ci siano stimoli diversi rispetto ad altre partite. Fare un quintetto basso contro la Virtus penso sia improbabile per la qualità dei loro giocatori, specialmente per quelli con più stazza”.