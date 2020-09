Latina, con il raduno è iniziata ufficialmente la stagione 2020/21

Lunedì 7 settembre 2020 , è partita ufficialmente la stagione sportiva 2020/21 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. La squadra, lo staff e la dirigenza si sono radunati presso la sede societaria, che si trova al piano terra dello stesso stabile in cui ci sono gli alloggi dei giocatori, per dare il via alla nuova avventura nerazzurra nel campionato di Serie A2 Old Wild West.

Come d’abitudine è stato il Commendator Lucio Benacquista a dare il benvenuto ai giocatori e allo staff con un breve discorso: «Abbiamo compiuto 10 anni e ci apprestiamo a disputare questa nuova stagione sportiva, sempre con grande entusiasmo, nonostante le difficoltà legate al Covid 19, che ci auguriamo possano presto diminuire. Come consuetudine diamo il bentornato ai giocatori che hanno già fatto parte del nostro team precedentemente e un caloroso benvenuto a tutti gli atleti che vestiranno per la prima volta la maglia nerazzurra. A tutti voi chiediamo di portare in alto il nome della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. “Uno per tutti e tutti per uno” è un motto importante, che mi auguro possiate sempre tenere presente e applicare. Dobbiamo essere una squadra coesa, compatta e pronta a dare il massimo. Forza Latina!».

Hanno fatto seguito i saluti del General Manager Mariano Bruni e del capo allenatore Franco Gramenzi. Il capo allenatore della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, oltre a dare il benvenuto a tutti, ha tenuto in modo particolare a ringraziare il Commendator Benacquista, e tutta la sua famiglia, per la fiducia dimostrata e garantendo:«l’impegno massimo, perché mai come in questo momento, c’è la voglia di tornare in campo».

L’incontro è terminato con chiacchiere amichevoli e la distribuzione del materiale tecnico, la consegna degli alloggi e qualche gioco con “Giorgione“, il dolcissimo cane di Marco Passera, che il playmaker aveva preso proprio in occasione della sua precedente esperienza nel capoluogo pontino, quando era solo un cucciolo di due mesi.

Domani sono in programma le visite mediche e da mercoledì 9 settembre inizieranno le sedute di allenamento con il preparatore fisico Marco Ranalli.

Donatella Schirra

Ufficio Stampa

Benacquista Assicurazioni Latina Basket