Rieti, definite le amichevoli precampionato

Manca poco alla prima uscita ufficiale della NPC Rieti. La prima amichevole per testare il nuovo team sotto la guida di Alessandro Rossi ci sarà il 26 settembre contro Napoli di coach Pino Sacripanti. Prima dell’inizio della Supercoppa ci saranno altre due amichevoli, il 3 ottobre a Latina ed il 7 ottobre contro la Luiss, tutte giocate in trasferta per via dei lavori al PalaSojourner.

Dall’11 ottobre inizieranno le prime sfide ufficiali con il calendario della Supercoppa che vede gli amarantocelesti affrontare l’11 Pistoia, il 18 la Stella Azzurra per poi chiudere il girone blu contro Eurobasket.

Ulteriori informazioni sui match verranno date sui social media della Npc e sul nostro sito internet npcrieti.it

Supercoppa GIRONE BLU

Dom. 11/10 ore 18 Pistoia-Rieti PalaTerme – Montecatini

Dom. 18/10 ore 18 Stella Azzurra-Rieti PalaCoccia – Veroli

Dom. 25/10 ore 18 Eurobasket-Rieti Palasport – Cisterna di Latina

AMICHEVOLI:

26 settembre Napoli vs NPC Rieti

3 ottobre Latina vs NPC Rieti

7 ottobre Luiss vs NPC Rieti

