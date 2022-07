UFFICIALE – San Severo cala il jolly e ingaggia Fabi

L’Allianz Cestistica Città di San Severo è lieta di annunciare che per la stagione 2022 /23 si avvarrà delle prestazioni di Agustin Fabi.

Argentino di nascita (Santa Roca, 20 ottobre 1991), ma di formazione italiana, Fabi è un’ala di 2 metri per 95 kg di peso, che ne fanno un vero top player per esperienza, duttilità e capacità realizzative. In Italia dal 2009, giovanili a Treviso, campione d’Italia under19 con i biancoverdi con cui contestualmente debutta in A1. Da lì è tutto un via vai su e giù per lo stivale (Patti, Treviglio, Reggio Calabria per due anni, ancora Treviso, Latina, Tortona e in ultimo a Ferrara dove chiude con una doppia doppia di media per punti e valutazione, 2 rimbalzi e 2 assist) con un unico denominatore comune: costanza di rendimento! L’ingaggio di Fabi, oltre che essere un autentico colpo di mercato, assicura al roster un giocatore intelligente, esperto con buona mano dalla lunga (30% in carriera) ed all’apice dell’esperienza e della maturità cestistica.

L’ala italoargentina ha già chiari i suoi obiettivi:

“Dopo aver parlato con il coach non ho avuto dubbi che San Severo potesse essere il posto giusto per continuare la mia carriera; mi ha manifestato la sua volontà di avermi in squadra e per me questo è fondamentale. Sono felice di arrivare qui, in una città il cui calore ho già potuto costatare in prima persona da avversario. I tifosi vivono di pallacanestro e ciò per me rappresenta una grande motivazione e senso di enorme responsabilità a cui non mi sottraggo. Sarà una stagione motivante e sono pronto a viverla insieme a tutto il popolo giallonero. Forza neri!”

“Agustin – dichiara l’head coach Pilot – è un giocatore per cui non servono tante parole di presentazione, è un ragazzo che ormai vanta anni di esperienza in A2 ed è proprio questo che gli chiediamo di portare al nostro progetto. Esperienza unita alle sue grandi qualità tecniche e umane, perché si è subito reso disponibile ad affrontare questa nuova sfida con voglia di rivalsa dopo un anno non fortunato. Sono sicuro che il suo carattere e la sua grinta faranno breccia nel cuore dei nostri tifosi”.



Benvenuto a San Severo, Agustin!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo