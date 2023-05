La stagione di Treviso termina questa domenica con l’ultimo impegno al Taliercio contro la Reyer. Per la squadra di coach Nicola non c’è più niente da chiedere dopo la salvezza già raggiunta.

Per questo motivo nelle ultime ore la Fortitudo Bologna si è mossa, come riporta Sportando, per riportare Adrian Banks in terra felsinea, giusto in tempo per giocare i playoffs di A2.