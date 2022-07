Fortitudo Bologna: Valentino Di Pisa nuovo presidente

By

Consorzio Club Fortitudo comunica che, nel pomeriggio odierno, si è tenuto il CDA di Fortitudo Pallacanestro che ha, intanto, preso atto delle dimissioni del Presidente Christian Pavani. Consorzio Club Fortitudo intende ringraziare Christian Pavani per questi 9 anni trascorsi insieme (5 dei quali da Presidente), ottenendo indubbie soddisfazioni e riportando la Fortitudo in serie A, prima delle ultime due annate molto sfortunate. Il nostro sodalizio augura a Christian le migliori fortune professionali per il futuro. Contestualmente, nell’ambito dell’avviato e annunciato rinnovamento della Società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, Il Consorzio Club annuncia che è stato costituito il nuovo CDA di Fortitudo Pallacanestro, il cui nuovo Presidente sarà Valentino Di Pisa, mentre i Consiglieri saranno Luca Corazza e Federico Pecora. Valentino Di Pisa, 64 enne imprenditore bolognese e tifoso Fortitudo di vecchia data, ricopre attualmente le cariche di Presidente di Fedagromercati, oltreché Presidente di FANEP e Vice Presidente di Ascom.

La proprietà del Club, attraverso queste scelte, conferma quindi l’assoluta volontà di proseguire il cammino intrapreso con le proprie forze, fiera di aver già ottemperato, come promesso e garantito a tutti tifosi, ai vari obblighi economici previsti, iscrivendo la società al Campionato di A2 e consapevole anche di tutti gli altri impegni assunti per realizzare l’ambizioso progetto di immediato rilancio della Fortitudo.

Roberto Melloni