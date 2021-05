La Givova Scafati ha dimostrato di voler fare di tutto e non avere limiti a spese pur di raggiungere la promozione in LBA. L’ultimo nome della lista, secondo La Prealpina, è quello di Frank Gaines che arriverebbe dalla già retrocessa Cantù.

In 12 partite di LBA quest’anno ha mantenuto 20.6 punti di media e sarebbe un innesto di altissimo livello per i campani. L’Acqua S. Bernardo giocherà in casa l’ultima gara della stagione contro la Dinamo Sassari, prevista per lunedì sera, dopodiché potrebbe decidere di concludere la stagione con l’unico obiettivo della promozione in LBA.