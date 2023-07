La nuova Trapani Sharks targata Antonini: “Presi Marini e Pullazi, obiettivi Andrea Cincirini, Uglietti e Baldi Rossi”

Fa sul serio la nuova Trapani Sharks di Valerio Antonini. La neo società che ha rilevato il titolo della Stella Azzurra, si preannuncia come una vera e propria corazzata del prossimo torneo di A2 Maschile. Ecco il riassunto delle dichiarazioni del presidente:

IL TEMA ISCRIZIONE – “La Trapani Sharks ha effettuato tutte quante le richieste per l’iscrizione al prossimo campionato. Abbiamo fatto anche il bonifico di 100 mila euro depositando la fidejussione sul conto della Federazione.

IL TEMA MERCATO – “Sono felice di annunciare di aver messo sotto contratto Pierpaolo Marini che aveva rinnovato il contratto con Treviglio per il prossimo anno. Trattativa lampo, durata una sera. Abbiamo trovato subito accordo col giocatore, più difficile è stato convincere la società a cui abbiamo pagato poi il buyout. Arriva il miglior giocatore nel suo ruolo dello scorso campionato. Abbiamo concluso in maniera positiva l’acquisto di Rei Pullazi, un giocatore che già si è fatto apprezzare qui. Sto portando avanti in prima persona una trattativa estenuante per Andrea Cinciarini: domani avrò un colloquio con lui e sono fiducioso la trattativa si concluda positivamente portando anche lui a Trapani. Non sarà l’ultimo colpo: stiamo trattando un ragazzo che per me è tra i migliori nel suo ruolo e si tratta di Lorenzo Uglietti, reduce dal campionato a Napoli. C’è inoltre una trattativa di venti minuti fa con Cantù per Baldi Rossi: ho fatto un’offerta importantissima, Cantù ha vacillato e da un muro che c’era stato ieri siamo arrivati a una porta aperta. Credo che entro domani il giocatore sarà nostro. Ho deciso di creare un quintetto di giocatori straordinari e di dare al coach cinque riserve valide che lo scorso anno erano titolari altrove. Affiderò la squadra a un uomo straordinario come Daniele Parente: all’inizio era titubante, ora sta iniziando a convincersi. Spero di concludere queste trattative entro Martedì visti gli importi di cui si parla. Voglio definire il prima possibile i dieci giocatori che darò al coach per vincere il campionato. I 3 confermati sono Mollura, Romeo e Renzi. Gli americani? “Ho già delle idee, che l’allenatore ancora non sa, perchè sono nomi importanti. Nulla però è impossibile.”

QUI LA CONFERENZA INTEGRALE: https://www.facebook.com/FCTrapani1905/videos/292731506465915/?cft[0]=AZVkzqsYpoWpfeLodsne8Luz27MSEJYJaUUDVkOinOcRltsDLzrxJKFzlC4JB0RAxHD55AGi1IdSq8EYxH1xYNpUJU84FKZYtptcAv-04QpTAr7wO5aJvzgjpVWtb6GWwDjDMWFTzp1LgXpUDE_n65F8CekAzs76QaVmaKcj16zq44txTtDsQIwTRB_jhPRKJgSAXtNAOpO0v1QY78e3U0jB&tn=%2CO%2CP-R