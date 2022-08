Serie B – Fabriano, sei giovani della Janus Academy promossi in prima squadra

By

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di annunciare l’inserimento in prima squadra dei seguenti atleti in quota under, tutti provenienti dal settore giovanile Janus Basket Academy.

Si tratta di Leonardo Cola (guardia, classe 2004), Tommaso Patrizi (guardia-ala, classe 2004), Daniel Onesta (guardia, classe 2005), Alex Carsetti (guardia, classe 2006), Francesco Stazi (ala piccola, classe 2006), Alessio Pacini (guardia-ala, classe 2007).

I giocatori saranno aggregati alla squadra di coach Daniele Aniello fin dai primi giorni di preparazione.

La società rivolge loro i migliori auguri per questa esperienza, affinché risulti una tappa importante nel percorso di crescita umana e professionale.

