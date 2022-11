SERIE B UFFICIALE – Colpo Herons Montecatini, da Rimini arriva Marco Arrigoni

FABO Herons Montecatini comunica di avere raggiunto un accordo per le prossime tre stagioni sportive, sino al 2024-25 compreso, con Marco Arrigoni, ala-centro di 198 cm, proveniente dalla Serie A2, che era in forza alla Rinascita Basket Rimini, di cui era capitano e dalla quale si è appena liberato.

Arrigoni, nato il 10 novembre 1991 a Milano, da oggi sarà a disposizione di coach Federico Barsotti e si allenerà con i compagni in vista della trasferta di domenica a Borgomanero. Può giocare sia da numero 4 che da numero 5, nello scorso campionato è stato tra i protagonisti della promozione in A2 di Rimini, chiudendo una stagione da 41 partite con quasi 11 punti e oltre 8 rimbalzi di media.

La vittoria è evidentemente nel Dna di Marco Arrigoni che aveva già ottenuto la promozione in A2 nel 2015-16 con Forlì e nel 2013-14 con Legnano. Con Omegna ha vinto due volte la Coppa Italia LNP di Serie B (nel 2019 e nel 2018). Vestirà la casacca rossoblù numero 12 della Fabo Herons.

Barsotti lo conosce bene: “Sono molto felice dell’arrivo di Marco. Si tratta di un giocatore che ha vinto più volte la serie B con un’esperienza importantissima che aiuterà tutto il gruppo a crescere. Infine, ma elemento determinante, so per certo che si tratta di una persona di alto spessore umano, sono per questo convinto che si integrerà velocemente nel nostro splendido contesto. Purtroppo non avrà molto tempo per ambientarsi, perché giocheremo subito 3 gare in 6 giorni. Ci tengo a fare i complimenti al Presidente ed alla società per essere riuscita a portare a Montecatini un giocatore di questo livello, segno della crescita esponenziale del progetto al quale mi sono legato fortemente e con orgoglio, sin dalla nascita”.

CARRIERA

22-23 Rinascita Basket Rimini (Serie A2)

21-22 Rinascita Basket Rimini (Serie B)

20-21 Pallacanestro Crema (Serie B)

19-20 Fulgor Omegna (Serie B)

18-19 Fulgor Omegna (Serie B)

17-18 Fulgor Omegna (Serie B)

16-17 Fulgor Omegna (Serie B)

15-16 Pallacanestro Forlì (Serie B)

14-15 Legnano Knights (A2 Silver)

13-14 Legnano Knights (DNB)

12-13 Latina Basket (DNA)

11-12 Sangiorgese (DNB)

10-11 Aurora Desio (C dilettanti)

09-10 Team Abc Cantù (C dilettanti)



UFF.STAMPA HERONS MONTECATINI