UFFICIALE – Agrigento annuncia il rinnovo di Chiarastella

Continua il matrimonio tra la Fortitudo Agrigento e Capitan Chiarastella!

Il giocatore argentino vestira’ per l’undicesima stagione i colori della Effe; una vera bandiera per questa squadra, leader indiscusso dentro e fuori il rettangolo di gioco, Albano rappresenta per la Fortitudo un tassello imprescindibile per la costruzione della squadra. Siamo certi che tutti i tifosi biancoazzurri saranno entusiasti all’idea di rivedere presto sotto i canestri il nostro Capitano, ormai più agrigentino che argentino

UFF.STAMPA FORTITUDO AGRIGENTO