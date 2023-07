By

Davide Meluzzi è un giocatore della Fortitudo Moncada Agrigento. Il play classe ‘98 proveniente dalla RivieraBanca Basket Rimini è un prodotto del suo settore giovanile, giocatore versatile che può essere utilizzato anche come guardia per le sue doti realizzative. La società da il benvenuto a Davide, certa che Agrigento e il suo pubblico sapranno dargli la giusta carica per una nuova ed entusiasmante stagione sportiva.

uff.stampa fortitudo agrigento