UFFICIALE – Alberto Conti fa il salto in A2 e firma con la Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Alberto Conti, eletto miglior giocatore dell’ultimo campionato di serie B. Nato a Bologna il 26 maggio 1998, guardia/ala di 195 cm, Conti cresce cestisticamente nella Virtus Bologna, con cui svolge tutta la trafila delle giovanili, vincendo il campionato Under 17 nel 2014.

Successivamente, Alberto si trasferisce negli Stati Uniti, alla Combine Basketball Academy di Charlotte, esperienza molto proficua per la sua maturazione cestistica e che lo porta (pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni) a ricevere la prima chiamata della serie A2, da parte della Bertram Tortona. Nel biennio 2017/19, Conti è impegnato a Rieti, sempre in serie A2, dove incrementa il suo minutaggio dimostrando, al contempo, un’importante confidenza con il canestro. Nella stagione 2019/20, Alberto si trasferisce a San Severo, dove gioca 17 partite prima di passare a Senigallia, dove scende in campo una sola volta per via del successivo, immediato stop dovuto alla pandemia. Nell’annata 2020/21, Conti torna sotto le Due Torri, per giocare la prima parte della stagione con il Bologna Basket 2016, mantenendo una media di 18.4 punti nelle 13 partite disputate, prima di trasferirsi in Sicilia (nuovamente in serie A2) per chiudere la stagione con la maglia dell’Orlandina. Nella stagione 2021/22, Alberto scende in Puglia, per essere protagonista del campionato giocato con la maglia di Taranto (serie B), collezionando 20.3 punti di media nelle 28 partite giocate, tirando con il 57% da 2 punti e con il 39% da 3 punti. Nell’ultima stagione agonistica, Conti sale in Veneto (alla Gemini Mestre), trascinando la squadra alla finalissima Playoff contro Orzinuovi e meritandosi il già citato titolo di MVP di tutta la serie B. Chiude il campionato con 19 punti, 4.2 rimbalzi e 1.8 assist di media nelle 28 partite giocate.

Punti nelle mani, estro, velocità e tanta voglia di essere protagonista: Benvenuto in Fortitudo, Alberto!

Uff stampa Fortitudo Pallacanestro Bologna 103