UFFICIALE – Alessandro Panni vestirà la maglia della Fortitudo Flats Service anche nella stagione 2023/24

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare la prosecuzione del rapporto con l’atleta Alessandro Panni, che vestirà la maglia della Fortitudo Flats Service anche nella stagione sportiva 2023/24. Si ricongiungono subito, pertanto, le strade tra la Effe e il play/guardia nato il 27 dicembre 1991 a Thiene. Panni è cresciuto nelle giovanili di Vicenza prima e di Verona poi, maturando da subito una lunga esperienza nei campionati dilettantistici, indossando le maglie di Villafranca, Montegranaro, Pordenone e Orzinuovi, Nel 2015, ecco profilarsi per Alessandro il passaggio a Bergamo, dove é rimasto un paio di stagioni, collezionando numeri in costante crescita. Nell’estate 2017, Panni è approdato a Ferrara, dove ha disputato cinque stagioni consecutive in serie A2 mantenendo, nell’annata 2021/22, una media di 8,7 punti, 2,5 rimbalzi e 2,5 assist a partita, salendo a 14,2 punti di media nella serie Playoff giocata contro Piacenza. Nell’ultima stagione agonistica, con la Fortitudo Flats Service, Alessandro ha collezionato una media di 6.6 punti e 2 assist a partita in stagione regolare, incrementando questi numeri a 9 punti di media nelle sei partite della seconda fase. Nelle 7 gare dei Playoff (contro Cento e Cremona), Panni ha mantenuto una media di 19 minuti giocati, con 5.8 punti e 2 assist di media, tirando con il 40% da 3 punti. Giocatore apprezzato e voluto anche dal neo coach della Effe- Attilio Caja-, Panni tornerà a vestire la maglia numero 11 della Flats Service, riversando anche quest’anno- sul parquet- tutta la sua esperienza e la sua capacità di essere uomo squadra. Fortitudo Pallacanestro e Alessandro Panni ancora insieme!

UFF.STAMPA FORTITUDO BOLOGNA