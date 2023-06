UFFICIALE – Alessandro Rossi nuovo coach di Real Sebastiani Rieti

La Real Sebastiani Rieti ha presentato a Casa Real, davanti ad un centinaio di persone tra giornalisti, autorità e tifosi, il progetto A2. L’introduzione è stata curata dal presidente onorario Beatrice Ratti, che ha ricordato l’importanza del dono e dell’attività benefica svolta dall’AIDO che anche quest’anno sarà a fianco della RSR.

Dopo di che è stato il turno delle autorità con l’Assessore allo Sport al Comune di Rieti Chiara Mestichelli che ha sottolineato l’ambiziosità e l’organizzazione della Sebastiani ed il Consigliere con delega allo Sport Maurizio Ramacogi che ha ringraziato per lo sforzo che la RSR ha fatto per la Città e la Provincia di Rieti.

Infine la parola è passata al Patron Roberto Pietropaoli: “La Sebastiani non ha vinto sul campo, questo è vero, però come è suonata la sirena della terza gara di Ferrara ho ricevuto alcuni messaggi che mi dicevano che una Società come la nostra non poteva non essere in Serie A2. Da quel momento ho iniziato a riflettere sull’acquisizione di un titolo. Si è presentata l’occasione con Mantova e non ce la siamo fatta sfuggire”.

In seconda battuta il Patron ha parlato delle prospettive per la Stagione: ” Sarà il primo anno di A2, l’investimento del titolo è stato importante quindi dovremo fare un mercato ragionato, senza però trascurate la competitività del Roster”.

Infine le due chicche lanciate dal Deus ex Machina della RSR: “L’allenatore per la prossima stagione sarà Alessandro Rossi e da Lunedì sarà aperta la campagna abbonamenti”.

