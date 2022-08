UFFICIALE – Alfredo Boglio vola in A2 con la Ferraroni JuVi Cremona

By

Alfredo Boglio è un giocatore della Ferraroni Juvi Cremona per la stagione 2022/2023 in Serie A2 Old Wild West!

Nato a Novara l’11 febbraio 2003, Alfredo è un playmaker di 190 cm per 83 kg alla sua terza stagione da professionista.

Cresciuto nelle giovanili di Milano, Stella Azzurra e College, negli ultimi 2 anni ha disputato la Serie B con le maglie di Oleggio e Borgomanero, dove ha giocato per 30.2 minuti di media e segnato 13.8 punti a partita.

Alfredo ha fatto parte della spedizione della Nazionale Under 20 agli Europei di Podgorica in cui l’Italia ha concluso con 5 vittorie e 2 sconfitte.

“Un’esperienza super! In squadra c’era anche Luca Vincini, mio nuovo compagno qui alla Juvi. Lo conoscevo già perché è di Biella e ci eravamo già incontrati tante volte. È stata una fortuna esserci e alla fine è andata molto bene. Mi sono confrontato con giocatori già affermati in Europa e direi che è stato emozionante e divertente”

“Sono un play che riesce a ingaggiare i compagni e che riesce a trovare la via del canestro. Con coach Alessandro Crotti abbiamo parlato tanto di lavoro individuale e sono molto contento, anche perché questo è il primo anno in cui posso dedicare tutta la giornata alla pallacanestro. Mi fa piacere ritrovare alla Juvi Luca Vincini e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni: siamo una neopromossa e dobbiamo diventare un gruppo forte fin da subito”

Ci vediamo a Cremona Alfredo, benvenuto alla Juvi!

Ufficio stampa | Ferraroni Juvi Cremona