UFFICIALE – Alvise Sarto sposa il progetto della Real Sebastiani Rieti

La guardia/ala Alvise Sarto approda alla RSR, firmato un contratto annuale con scadenza al 30/06/2024. Il giocatore ha scelto la canotta n.3

Alvise nasce a Venezia il 13 aprile del 2000 ma è nella vicina Treviso che il ragazzo si forma cestisticamente. Poi in Legadue un’annata a Mantova nel 2019/2020 (21 partite e 9 minuti di impiego medio), l’anno successivo si trasferisce a Treviglio (32 partite con 8 punti e 22 minuti di media con l’ottima performance al tiro da tre: 41,9%). Gli ultimi due campionati li passa, invece, a Casale Monferrato dove si mette in luce con 11.2 punti di media nel primo anno e 9 nel secondo, sempre in Legadue. Da evidenziare però l’avvio di stagione 2022/2023 in A1 con Treviso (prima di ripassare a Monferrato) dove ha disputato 9 partite giocando 11 minuti di media, segnando comunque 2,3 punti e tirando da tre con un eloquente 43%. Obbligatoria una menzione all’ultima post season che lo ha visto vero protagonista della permanenza dei piemontesi in A2, grazie ad un girone salvezza e successivi playout giocati come un veterano (10.4 PPP nel girone salvezza e 7.8 PPP ai Playout contro Chieti). Quello in maglia reatina sarà il sesto campionato di A2, nonostante la giovane età, e il veneto vuole consolidare la sua crescita costante e far accendere con la sua grinta il pubblico del PalaSojourner.

Queste le prime parole del classe 2000 da nuovo atleta della RSR: “E’ avvenuto tutto in poco tempo e la scelta è stata semplice, ho parlato con il coach e mi ha convinto subito. Inoltre so per certo che la RSR è una Società seria che ha voglia di fare le cose fatte per bene e questo non può che essere un contesto sano in cui giocare. La volontà è quella di mettere su una squadra competitiva che possa giocarsela contro tutti quanti. Con il coach abbiamo lo stesso approccio nei confronti di questa stagione che dovrà essere gagliarda sotto tutti i punti di vista. Ho voglia di mettermi in gioco e di iniziare al più presto!”.

