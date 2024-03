By

La Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 annuncia di avere rescisso consensualmente il contratto che la legava fino a fine stagione con Alessandro Amici, accogliendo la richiesta fatta dal giocatore. La società ringrazia Alessandro per l’apporto fornito in questi mesi, augurandogli ogni bene per il suo futuro agonistico.

UFF.STAMPA PALL.VIGEVANO