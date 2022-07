UFFICIALE – Ancora una conferma per Chiusi, rinnovato Possamai

Terza conferma per l’Umana Chiusi che dopo aver prolungato il contratto dei due playmaker Medford e Raffaelli, rinnova anche con il centro Luca Possamai. Nato a Venezia il 10 maggio 2001, 208 centimetri, Possamai è un prodotto del settore giovanile della Reyer Venezia con la quale ha fatto tutta la trafila fino al debutto in Serie A. Per il lungo biancorosso sarà la seconda stagione in Toscana; dopo una prima annata travagliata per i molteplici problemi fisici, sopratutto nella prima parte, per Possamai questa deve essere l’occasione di riscatto. Ventotto partite giocate sulle quarantaquattro disponibili tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia con un rendimento di 1,8 punti a partita e 1,8 rimbalzi in 9,2 minuti di media in regular season, saliti a 2 punti e 2,3 rimbalzi in 9,8 minuti di media nei playoff. Nello scorso mese di giugno, Possamai ha fatto parte dei convocati di Coach Ramondino per il raduno della nazionale Under 23 a Roseto degli Abruzzi in vista del Global Jam Tournament di Toronto.

Lorenzo Trabalzini

