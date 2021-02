UFFICIALE – Anthony Raffa a Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo, fino alla fine della corrente stagione, con l’atleta italo/statunitense, Anthony Joseph Raffa, guardia classe 1989 di 185 cm per 77 kg di peso. Il giocatore arriverà da New York a Latina lunedì 1 marzo e dopo le rituali visite mediche, sarà subito a disposizione di coach Gramenzi per partecipare alle sedute di allenamento insieme ai suoi nuovi compagni di squadra.

Raffa è un giocatore esperto e con una buona conoscenza dei campionati italiani, viste le sue precedenti esperienze che lo hanno visto protagonista con le maglie della Virtus Roma, di Orzinuovi, di Legnano e la scorsa stagione con Rieti, dove è arrivato in corsa, dopo aver iniziato la stagione nella massima serie francese con la maglia di Le Portel. Con la Npc ha realizzato 15.6 punti, 4.9 rimbalzi e 3.6 assist di media su 9 partite disputate, fissando il suo record stagionale di punti (24) nel match con Torino e di rimbalzi (8) proprio nella gara con la compagine nerazzurra.

La carriera – Anthony Joseph Raffa nasce il 2 settembre 1989 a Strathmere, nella Contea di Cape nello stato del New Jersey. Dopo aver frequentato la Wildwood High School, si sposta prima alla University at Albany e poi al Coastal Carolina College, da cui nel 2013 è uscito con 19 punti e 3.6 rimbalzi di media e il 35% da 3 punti. Sviluppa la prima esperienza in Europa con la maglia di Nantes in Pro B francese. Dopo alcune esperienze tra Iran e Quatar, approda per la prima volta nei campionati italiani risponde alla chiamata della Virtus Roma. Nella stagione trascorsa nella Capitale Raffa produce oltre 18 punti di media con quasi 4 assist a partita tirando con oltre il 40% dalla lunga distanza dando un importante contributo alla formazione romana. La stagione seguente approda al Lukoil Sofia per giocarsi le proprie chance anche nella competizione europea della FIBA Europe Cup e della Champions League. L’esperienza in Bulgaria si conclude a novembre del 2017 quando accetta la chiamata di Orzinuovi. nel girone Est del Campionato di Serie A2, con cui in 22 partite manda a bersaglio circa 18 punti, cattura 3.8 rimbalzi e distribuisce 4.3 assist di media a partita. Nella stagione 2018/19 firma con un’altra squadra italiana, Legnano, sempre nella seconda serie nazionale, ma nel girone Ovest. Conclude il suo percorso con oltre 20 punti di media a gara. All’inizio della scorsa stagione firma Le Portel, nella massima serie francese, con cui disputa solo 4 partite a circa 8 punti di media, per poi accasarsi nuovamente in Italia, a Rieti e indossare la maglia della Npc con cui ha realizzato in media 15.6 punti, 4.9 rimbalzi e 3.2 assist per partita.

Ad Anthony va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso “in bocca al lupo” per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

FONTE: Ufficio Stampa Benacquista Assicurazioni Latina Basket