UFFICIALE – Assigeco Piacenza ingaggia Filoni

Dopo l’annuncio della firma di Giovanni Veronesi arrivato martedì, per l’Assigeco Piacenza è ancora tempo di novità. La società è infatti orgogliosa di annunciare il raggiungimento dell’accordo su base annuale con opzione anche per la stagione 24/25 con l’atleta Niccolò Filoni, in arrivo da Derthona Basket. Giocatore in grado di ricoprire sia il ruolo di ala che quello di guardia, il giovane talento classe 2001 si è messo in mostra come uno dei prospetti più interessanti dell’A2 già due anni fa con la maglia di Ferrara, e dopo un anno nel massimo campionato è pronto a sposare i colori biancorossoblu:

“Dopo un anno a Tortona ho deciso con grande gioia di firmare per l’Assigeco. Per me è veramente un piacere gigantesco, vengo da un anno in cui non ho calcato molto il parquet di gioco, e anche per questo sono carichissimo. Parlando con coach Salieri mi sono subito trovato a mio agio e sono entusiasta dell’idea di squadra che mi ha presentato. Quando stavo a Ferrara abbiamo incontrato l’Assigeco ai playoffs e ricordo un tipo di gioco in cui mi ritrovo molto, molto veloce e fisico, per cui sono veramente felicissimo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

L’arrivo a Piacenza di Filoni andrà a inserirsi in un progetto di rinnovamento del roster in vista della stagione 2023/24, dove il nativo di L’Aquila ha già stregato il coach Stefano Salieri grazie alla sua versatilità sul campo da basket:

“Grande atletismo, difesa forte, aggressiva, intensità di gioco, corsa ed entusiasmo: questo è Filoni. È un giocatore con tanta determinazione e voglia di lavorare, oltre che un ragazzo con importanti margini di crescita e quindi perfettamente in linea con questo nuovo ciclo Assigeco che sta per cominciare”.

Anche il direttore sportivo Alessandro Pagani non si è risparmiato nell’elogiare l’ultimo arrivato in casa Assigeco, sottolineando come la società punti su di lui sia per il presente che per il futuro della squadra:

“Siamo molto contenti di poter annunciare la firma di Niccolò Filoni per la prossima stagione 2023/24 con un’opzione per l’anno successivo, sintomo di volere impostare su di lui un progetto anche per il futuro. Niccolò è un giocatore estremamente energico e con grandi doti difensive, un atleta che nell’ultima stagione ha potuto calcare i parquet di serie A in quanto Tortona la scorsa estate ha puntato su di lui. Niccolò veniva da una stagione molto positiva a Ferrara nella stagione 2021/22, e ci aveva ci aveva impressionato particolarmente proprio nella serie playoffs disputata contro di noi. Su di lui puntiamo molto, siamo convinti che sia perfetto per il nostro sistema di gioco. Sappiamo che è un giocatore con tanta voglia di fare e che dopo una stagione passata nel massimo campionato con un minutaggio ridotto sicuramente vorrà dimostrare tutto il suo valore in campo. So che si sta già allenando in questo periodo estivo in attesa del raduno, non vediamo l’ora di averlo con noi”.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA