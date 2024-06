UFFICIALE – Avellino conferma Vernazzo

Lo abbiamo visto volare sulle teste degli avversari, segnare da tre punti ed in penetrazione. Ha difeso i nostri colori ed ormai è un biancoverde doc. Il primo riconfermato per la stagione 2024/25 è l’uomo-volante: Armando Verazzo

“Sono molto contento di questa riconferma, società e coach continuano a credere in me come hanno sempre fatto. La stagione appena conclusa è stata speciale, ma ora bisogna fare uno step in più. Ad Avellino mi sento a casa ed è bello poter continuare ad essere un lupo. Non vedo l’ora di cominciare”.

UFF.STAMPA DELFES AVELLINO