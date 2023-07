UFFICIALE – Benacquista Latina, c’è il ritorno di Gabriele Romeo

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con l’atleta Gabriele Romeo, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2023/24.

Romeo, play/guardia, classe 1997 per 180 cm di altezza e 82 kg di peso, è un gradito ritorno nel club latinense, dove aveva già militato nella stagione 2019/2020.

Dopo l’esperienza in casa nerazzurra, Gabriele era tornato all’Eurobasket Roma, società nella quale era cresciuto cestisticamente, arrivando a disputare le semifinali playoff di Serie A2. Nella 2021/2022, dopo aver giocato la Supercoppa con il team capitolino si era trasferito a Trapani, inizialmente per soli due mesi, ma poi è rimasto in terra siciliana non soltanto per completare la stagione in corso, ma anche per la successiva (2022/2023).

Da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina, a Gabriele un caloroso bentornato in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket e un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura con la maglia nerazzurra.

La carriera – Playmaker romano, Gabriele Romeo è nato il 22 ottobre del 1997 nella Capitale, dove ha mosso i suoi primi passi da cestista mostrando subito di avere grande grinta e forte determinazione per puntare a una carriera di buon livello. Ottimi i suoi risultati conseguiti a livello giovanile (Finali Nazionali under 15 a Desio nel 2012; Finali Nazionali DNG a Udine nel 2014 e a Torino nel 2015) che gli hanno permesso di essere più volte convocato per le rappresentative nazionali under 17, under 18, under 19 e under 20. Nella stagione 2013/14, a soli 16 anni, oltre a prendere parte al campionato giovanile di categoria, viene aggregato stabilmente alla prima squadra dell’Eurobasket Roma in Divisione Nazionale B (girone C). Nelle successive 3 stagioni Gabriele veste la stessa maglia lavorando duramente, guadagnando minuti sul rettangolo di gioco e trovando spesso anche la via del canestro: 1.32 punti in circa 8’ di utilizzo in media nel 2013/14; 8.17 punti in circa 22’ di utilizzo in media nel 2014/15; 5.84 punti in circa 14’ di utilizzo in media nel 2015/16. Nella stagione 2014/15 ha esordito anche nella massima serie nazionale (stagione 2014/15) con la maglia dell’Acea Roma, contro la V. L. Pesaro, realizzando 5 punti, con il 100% di realizzazione. Grazie al buon rendimento avuto nella sua città natia, a febbraio 2016, arriva l’interessamento da parte della Bcc Agropoli, neo promossa in Serie A2. Ed è proprio alla corte di coach Antonio Paternoster, nel girone Ovest della seconda serie nazionale (lo stesso della Benacquista) che ha disputato 11 partite, tra stagione regolare e play-off, mettendo a segno 42 punti (3.82 a partita); durante la regular season ha realizzato 12 punti, con una media di 1.86 a partita; la media è salita sensibilmente nei play-off totalizzando 29 punti totali (nella serie play-off contro la Fortitudo Bologna, in quattro presenze, ha messo a referto 7.25 punti di media a partita in 19′ di permanenza media sul parquet). Anche nella successiva stagione 2016/17 Romeo ha indossato la canotta di Agropoli, chiudendo il campionato con 5.12 punti in circa 19’ di utilizzo in media a partita. Nelle stagioni 2017/18 e 2018/19 si è accasato a Scafati sempre in Serie A2, anche in questo caso nello stesso girone del club pontino, con cui ha realizzato 6.4 punti, 1.2 rimbalzi, 1.2 assist di media a partita con una permanenza di circa 22 minuti sul rettangolo di gioco.

Nella stagione 2019/2020 Romeo ha disputato il campionato di Serie A2 vestendo la maglia proprio della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, giocando 19 minuti di media e mettendo a referto 5.56 punti. Nella stagione 2020/21 è tornato nella Capitale, all’Eurobasket Roma, dove è rimasto fino a settembre del 2021 giocando la Supercoppa di Serie A2, prima di approdare alla corte di Coach Parente a Trapani, dove è rimasto fino alla scorsa stagione con una media di 10 punti a partita. Per la stagione 2023/24 Gabriele torna a Latina per giocare con i colori della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

