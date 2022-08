UFFICIALE – Blitz Nardò, firmato Lorenzo Baldasso

HDL Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò comunica di aver raggiunto l’accordo con Lorenzo Baldasso, guardia classe 1995, 192 cm per 88kg, in uscita da Eurobasket Roma.

I primi passi nella PMS Torino, poi l’A2 a Matera ed un triennio a Trieste dove colleziona Supercoppa LNP e promozione in Serie A. Poi Jesi, Imola, Latina ed Eurobasket, l’ultima in ordine cronologico, dove mette a referto 9.5 punti di media tra girone e fase ad orologio in 25 minuti di utilizzo, tirando con il 37% da tre punti. Nel suo curriculum anche le esperienze in maglia azzurra in occasione degli Europei under 16 prima e under 18 poi.

“Ho scelto Nardò perchè da due anni c’è interesse nei miei confronti e questo credo sia un aspetto importante, sentirsi apprezzato e cercato fa sempre bene. Inoltre, parlando anche con coach Di Carlo – dichiara Baldasso – sono venuto a conoscenza dell’ambizione di questa società che nonostante sia al secondo anno in questa categoria ha voglia di pensare in grande. La squadra, al momento, mi sembra un bel connubio tra giocatori molto esperti come Poletti e Borra e giovani promettenti come Parravicini. Credo si possa fare bene in un campionato che sarà stravolto da queste riforme in cui sarà importantissimo portare a casa il prima possibile una posizione che ci permetta di stare tranquilli e magari finire la stagione divertendoci per raggiungere qualche obiettivo in più. L’obiettivo personale, che sembrerà banale, è semplicemente quello di inserirsi nel gruppo al meglio, cercando di essere d’aiuto per i più giovani e cercare di imparare dai giocatori più esperti. Il gruppo che si creerà ci permetterà di lavorare ancora meglio durante tutto l’arco della stagione”.

Uff.Stampa Pall.Nardò