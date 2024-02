UFFICIALE – Borra e Nardò si separano

Jacopo Borra non è più un giocatore di HDL Nardò Basket. Il club, infatti, ha optato per la rescissione del contratto del centro di Torino, che ha chiuso così anche il secondo atto della sua esperienza neretina.

Arrivato a Nardò nel luglio del 2022, Borra è stato uno dei titolari e dei protagonisti della scorsa stagione del Toro, conclusasi con la sfida playoff con Cantù. Il lungo ex Fortitudo, nel campionato di A2 2022/2023 (tra regular season, girone Bianco e playoff), è sceso in campo complessivamente 25 volte, segnando 151 punti (6,04 punti di media e 62% al tiro da due).

In questa stagione, dopo un breve periodo da svincolato, è tornato ad indossare la casacca granata ad ottobre scorso, collezionando sin qui 11 gettoni di presenza e 33 punti (3 punti di media con il 47% da due).

La società ringrazia Borra per il suo contributo in queste due stagioni e per il suo apporto in termini di carisma ed esperienza e gli augura il miglior prosieguo possibile di carriera.

UFF.STAMPA HDL NARDO’