UFFICIALE – Bozzetto nuovo centro di Umana Chiusi

L’Umana Chiusi è lieta di annunciare l’accordo con Davide Bozzetto, centro classe 1989 di 208 cm. Nato a San Vito al Tagliamento, il nuovo acquisto della San Giobbe muove i primi passi da senior con la maglia del CGN Pordenone prima di trasferirsi a Siena. Con la Virtus, in Serie A Dilettanti nella stagione 2010/11, vince la Coppa Italia di categoria, per poi passare a Pavia nel campionato successivo. Altro trasferimento, questa volta a Verona in serie A2 nella stagione 2012/13, poi il ritorno a Pavia. Ancora Lombardia ma con una squadra diversa: Bozzetto passa a Crema in Serie B dove rimane anche nel 2016/17. Da quel momento in poi il nuovo acquisto di Chiusi resta in pianta stabile in Serie A2, due volte con Bergamo, con l’intermezzo di Legnano nella stagione 2018/19, poi Chieti con la quale arriva a disputare i play-off per la promozione. Nell’ultima annata sportiva è avversario della San Giobbe con la maglia di Latina. Con la Benacquista Assicurazioni, nelle trenta apparizioni della stagione regolare, 6,1 punti e 6 rimbalzi di media nei 22,5 minuti a partita. “Ho avuto fin da subito buone sensazioni – le parole di Davide Bozzetto. Già nelle due partite giocate da avversario lo scorso anno avevo avuto la percezione del livello della società e tutto quanto è stato confermato nel momento della trattativa. Non mi aspetto niente di diverso rispetto a quanto visto la scorsa stagione a livello di spirito. Gli ottimi risultati sono figli del grande lavoro, dell’intensità e di una forte mentalità agonistica. Una squadra che non mollava mai, anche nei momenti di difficoltà, trovando sempre le energie per competere. Mi aspetto di ripartire da questo per costruire le fondamenta del prossimo campionato”.

