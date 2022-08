UFFICIALE – Brandon Nazione è un nuovo giocatore della Stella Azzurra

La Stella Azzurra Basketball Academy è lieta di annunciare che sarà Brandon Joseph Nazione il secondo giocatore straniero per il campionato di Serie A2.

Nazione, statunitense classe 1994 con passaporto italiano, è un’ala grande di 2.03 per 101 kg, reduce dall’esperienza in Uruguay all’Olimpia Montevideo in cui ha collezionato 17 punti e quasi 9 rimbalzi di media a partita.

“Sono grato ed entusiasta per questa opportunità con la Stella Azzurra – è il primo commento del nuovo arrivato -, non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il coach e con i nuovi compagni. Sarà bello potersi confrontare con il tipo di pallacanestro che c’è in Italia, avendo in più l’opportunità di vivere una città unica come Roma”.

