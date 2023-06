UFFICIALE – Brian Sacchetti rinnova con Treviglio

Il legame tra la Blu Basket 1971 e Brian Sacchetti prosegue, il giocatore è stato confermato anche per la prossima stagione. Per Sacchetti si tratta della terza annata con la Gruppo Mascio Blu Basket, il capitano (ala di m 2,00, nato il 4 maggio 1986 a Moncalieri, Torino) vestirà i colori biancoblù anche nel campionato 2023-2024.

Nella stagione appena conclusa il giocatore ha collezionato 36 gare realizzando 285 punti con ottime percentuali da tre punti (47%) e grande precisione ai liberi (87%). Non solo in campo, ma anche all’interno dello spogliatoio Sacchetti è stato elemento essenziale, dimostrandosi esempio per i compagni e riferimento per l’intero team.

«Brian continuerà ad essere il nostro capitano, è un modello per tutto il gruppo per i valori che sa trasmettere dentro e fuori dal campo – commenta il ds Luca Infante – Si tratta della prima conferma, l’obiettivo rimane comporre una squadra che possa essere competitiva ai massimi livelli».

UFF.STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO