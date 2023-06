UFFICIALE – Cagnardi sarà l’assistente allenatore di Sacchetti

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver raggiunto un accordo con Devis Cagnardi, che sarà il Primo Assistente di coach Meo Sacchetti nella stagione 2023-2024.

Nell’ultima annata il 43enne di Pisogne ha allenato Agrigento, in serie A2, disputando un campionato notevolmente al di sopra delle aspettative e conquistando i playoff. Nella riorganizzazione dello staff tecnico Devis Cagnardi è stata dunque una scelta prioritaria su cui coach Sacchetti ha voluto puntare per costruire la nuova stagione.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il coach dell’Acqua S.Bernardo, Romeo Sacchetti – per l’arrivo di Devis Cagnardi. È una persona che stimo e un professionista che apprezzo in senso generale e per quanto ho potuto constatare nella stagione che si è appena conclusa. Mi è piaciuto molto il modo in cui giocava Agrigento e credo che lui abbia legittimi meriti in questo. Sono certo che la sua competenza e la sua esperienza saranno di grande utilità in tutte le fasi del prossimo campionato”.

“Sono orgoglioso – aggiunge il nuovo primo assistente biancoblù – di entrare a fare parte di una realtà come Pallacanestro Cantù. Ci attende una stagione stimolante, che vogliamo affrontare con ambizione e con la giusta mentalità. Sono pronto a dare il mio contributo a coach Sacchetti e alla società che ringrazio per la fiducia”.

LA SCHEDA DI DEVIS CAGNARDI

Cagnardi ha iniziato ad allenare nel 2006 alla Pallacanestro Reggiana, dove ha svolto tutta la trafila nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra.

Il coach bresciano è stato protagonista di stagioni importanti per la rinascita del basket reggiano e, dopo il ritorno nella massima serie, ha conquistato da assistente la vittoria dell’Eurochallenge nella stagione 2013/14, ha partecipato all’Eurocup nel 2014-2015 e ha raggiunto la finale scudetto persa contro la Dinamo Sassari.

Nella stagione 2015-16 Cagnardi è diventato viceallenatore della squadra emiliana che, oltre a vincere la Supercoppa Italiana e a partecipare

nuovamente all’Eurocup, ha raggiunto la seconda finale scudetto consecutiva, perdendola contro Milano. Con la Pallacanestro Reggiana il coach vanta anche la partecipazione a cinque edizioni consecutive delle Final 8 di Coppa Italia.

Viceallenatore a Reggio Emilia nel 2017/2018, il bresciano ha fatto il grande salto nella stagione 2018-2019, assumendo il ruolo di head coach dei biancorossi.

Nel giugno del 2019 Cagnardi si è trasferito alla Fortitudo Agrigento, in serie A2, dove ha chiuso il campionato al secondo posto dietro Torino, per poi passare, nell’estate successiva, alla Blu Orobica Treviglio. Nel giugno del 2022 il coach bresciano è tornato alla guida della Fortitudo Agrigento, neopromossa in serie A2, con cui ha raggiunto la salvezza con 4 giornate di anticipo.

uff.stampa pall cantu