UFFICIALE – Cantù conferma anche Lorenzo Bucarelli

By

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver rinnovato per le prossime due stagioni la guardia italiana Lorenzo Bucarelli.

“Buca” è stato uno dei giocatori più positivi dell’ultimo campionato dei biancoblù, chiudendo la regular season con 9,5 punti, 3,3 rimbalzi e 2,6 assist di media a partita e migliorando le sue cifre nella fase ad orologio terminata a 10,6 punti e 2,8 assist di media a match.

“Bucarelli – commenta il coach dell’Acqua S.Bernardo, Romeo Sacchetti – era uno dei due giocatori senza contratto di cui avevo chiesto la conferma. Sono quindi felice e soddisfatto che la trattativa, che è stata un po’ più lunga di quella con Nikolic, si sia conclusa positivamente perché ritengo Lorenzo una pedina importante nello scacchiere della prossima stagione”.

“Sono contento di essere rimasto a Cantù – commenta Lorenzo Bucarelli – perché abbiamo lasciato in sospeso qualcosa e quindi ho delle motivazioni ulteriori nell’iniziare questa stagione. Cantù è una scelta di progetto, ma anche di cuore, perché mi è sembrato giusto ricambiare tutto l’amore che questa piazza mi ha regalato negli ultimi due anni. Qui mi sento a casa e il senso di appartenenza a questa realtà è stato fondamentale per la mia decisione”.

LA CARRIERA

Nato a Firenze il 6 marzo del 1998, Bucarelli inizia il suo percorso cestistico in Toscana, nelle giovanili della Mens Sana Siena, con cui esordisce in Prima Squadra nel campionato di Serie A2. Le prime esperienze lontano da casa sono invece a Veroli e alla Stella Azzurra. La svolta arriva a Cagliari, nell’allora team satellite della Dinamo Sassari, di cui diventa presto capitano. Con la compagine isolana, nella stagione 2017-’18, realizza 6.4 punti, 3.8 rimbalzi e 2.9 assist di media. L’annata successiva l’esterno si fa maggiormente pericoloso in fase offensiva e segna 8.2 punti di media a partita, risultando più efficace anche negli assist (3.2).

Nel 2019 Bucarelli si trasferisce in pianta stabile al Banco di Sardegna, dove conquista una Supercoppa e colleziona 18 presenze in LBA.

Nell’annata 2020/2021 il toscano torna in Serie A2, all’Eurobasket Roma, con cui disputa un grande campionato chiuso con 12,3 punti, 4,3 rimbalzi e 4,1 assist di media, venendo nominato miglior Under 21 del torneo.

Nell’estate del 2021 passa alla Pallacanestro Cantù, vestendo la maglia bianco- blu nelle ultime due stagioni. Bucarelli vanta anche una lunga militanza nelle giovanili della Nazionale italiana: in maglia azzurra ha conquistato una medaglia di bronzo agli Europei U18, nel 2016, e un argento ai Mondiali U19 del 2017, torneo in cui si è particolarmente distinto totalizzando medie di 7.6 punti, 4.9 rimbalzi e 4 assist, venendo inserito nel miglior quintetto della manifestazione.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’