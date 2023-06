By

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che, alla scadenza naturale del contratto del 30 giugno, si interromperà il rapporto professionale con gli Assistenti Allenatori Massimiliano Oldoini e Ugo Ducarello.

Il club ringrazia Max e Ugo per l’importante lavoro svolto a Cantù e per la professionalità e la dedizione sempre dimostrate e augura loro le migliori fortune per il futuro.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’