UFFICIALE – Carl Wheatle rinnova con Pistoia

Il Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare di aver prolungato l’accordo in essere con l’atleta Carl Anton Delroy Wheatle. L’ala inglese di formazione italiana, tra i giocatori più determinanti del campionato di serie A2, ha sposato la causa biancorossa per un’altra stagione, la quarta consecutiva, dimostrando ancora una volta grande attaccamento al club e alla piazza. «Sono molto soddisfatto di questa firma – chiosa il direttore sportivo Marco Sambugaro – Carl è un atleta che può fare la differenza, ricercato da molti club: sono felice che abbia scelto di rimanere con noi e ringrazio la società per gli sforzi fatti in tal senso».

Questo il commento dell’allenatore Nicola Brienza: «Sono estremamente contento del rinnovo di Carl. In primis perché è un ragazzo eccezionale, che si sposa alla perfezione con le caratteristiche emotive del gruppo dello scorso anno e di quello che verrà. E poi, chiaramente, c’è l’aspetto tecnico: confermiamo nel nostro roster un giocatore che viene da una stagione importantissima e che ci garantirà continuità e solidità. Insieme abbiamo iniziato un percorso e il fatto di poterlo proseguire, migliorandolo ulteriormente, mi rende orgoglioso. Ci tengo a ringraziare il club, perché questa firma non era affatto scontata, nonché in particolare Marco Sambugaro, che ha portato a termine un’operazione assai complessa».

Così Carl Wheatle: «Ho deciso di rimanere a Pistoia perché ormai ho un forte legame con questa piazza, sono felice di questa scelta e al tempo stesso sono convinto che sia la migliore per me. Vogliamo fare ancora meglio rispetto alla passata stagione, dimostrandoci forti e competitivi fin dall’inizio. Sicuramente il fatto di ripartire dallo zoccolo duro delle ultime stagioni ci aiuterà molto: tra noi e lo staff c’è già la chimica giusta e sappiamo bene quanto questo aspetto possa essere importante. Vogliamo divertirci e vogliamo vincere, magari aiutati dalla spinta del nostro pubblico».

Nato a Lambeth, Londra, il 24 marzo 1998, Carl Wheatle è un’ala di 2 metri per 88 kg. Sbarca nel settore giovanile di Biella nel 2013, rendendosi protagonista di un entusiasmante percorso di crescita che lo porta a diventare nel giro di poco tempo uno dei punti di riferimento della prima squadra. Dopo tre stagioni di livello in A2, Sambugaro lo vuole con sé nella nuova avventura a Pistoia, dove disputa una buona annata d’esordio in LBA. Utilizzabile sia da «tre» che da «quattro», nonché come «cinque» tattico, nel biennio successivo si conferma uno dei giocatori più impattanti del secondo campionato nazionale, sia a livello offensivo che difensivo, con oltre 13 punti, 8 rimbalzi e 3 assist di media nel 2021-22. Nonché una scintillante Supercoppa in bacheca.

