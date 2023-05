UFFICIALE – Cento annuncia l’arrivo di Guido Rosselli

La Benedetto XIV è lieta ed orgogliosa di comunicare di aver raggiunto un accordo fino a fine stagione con il giocatore Guido Rosselli.

Nato ad Empoli il 25 maggio 1983, ala di 198 cm per 105 kg, Guido Rosselli è uno dei più importanti ed esperti giocatori ad aver calcato i parquet della Serie A2 negli ultimi quindici anni, come dimostra il suo ricco curriculum cestistico: in carriera, Rosselli ha vestito divise importanti come quella di Fortitudo e Virtus Bologna, Reyer Venezia e Torino, insieme a quella della Scaligera Verona in cui ha militato per le ultime quattro stagioni venendo nominato capitano e conquistando la quinta promozione nella sua carriera, dopo quelle con Rieti, Torino e le due formazioni felsinee.

Il folto palmares del nuovo biancorosso non si ferma alle cinque promozioni con altrettante squadre: sono infatti quattro le Coppe Italia di Serie A2 vinte da Rosselli con le divise di Rieti, Veroli e Virtus Bologna, insieme ad una Supercoppa LNP con la Fortitudo.

Nella sua carriera più che ventennale, giocata quasi sempre in squadre di vertice nei rispettivi campionati, Rosselli ha potuto anche indossare la divisa della Nazionale italiana, con cui ha partecipato ai Campionati Europei del 2013 dove gli Azzurri si sono classificati ottavi.

Tutta la società rivolge a Guido un caloroso benvenuto per questa sua nuova esperienza nella nostra piccola ma grande Città.

UFF.STAMPA BENEDETTO BASKET CENTO