UFFICIALE – Cento cala il colpo, torna in Italia Dominique Archie

La Benedetto XIV ha raggiunto ufficialmente l’accordo per riportare in Italia Dominique Archie.

L’esplosiva ala di 201 cm nasce ad Augusta, Georgia, nel 1987. Frequenta il college di South Carolina e passa la sua prima stagione da professionista in Europa con il BC Timișoara.

In Italia ha già vestito le maglie di Orlandina (2013-2015, 2016-2017) e Varese (2018-2019), tenendo medie di 13,5 punti, 6 rimbalzi e 1,5 assist.

Nella stagione appena conclusa Archie ha vestito la maglia dell’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, che milita nella massima divisione francese, campionato di livello internazionale che può vantare giocatori del calibro di Mike James, Nando de Colo e Victor Wembanyama. In 30 partite giocate ha registrato medie di 7.3 punti, 4.3 rimbalzi e 1.8 assist in 23 minuti.

Nella sua carriera ha vinto una Coppa del Belgio e un campionato belga con l’Oostende, e una Coppa di Francia con il Pau-Lacq-Orthez.

A dare il benvenuto ufficiale allo statunitense sono le parole del Presidente Gianni Fava che commenta così il nuovo innesto: “Un acquisto importante: portare a Cento un giocatore che fino a qualche settimana fa giocava nella massima serie in Francia è qualcosa di notevole, che denota l’ottimo lavoro fatto in questi anni. Sono davvero soddisfatto, in quanto la sua esperienza e le sue qualità daranno una forte solidità alla nostra squadra, che è ormai in via di definizione.”

Uff.Stampa Benedetto Basket Cento