UFFICIALE – Chieti firma Thomas Reale

Il Chieti Basket 1974 si assicura le prestazioni del giovane Thomas Reale.

Il play classe 2002, di 179 cm per 74 kg, andrà a rinforzare il pacchetto under della formazione teatina.

Prodotto del settore giovanile capitolino, dopo aver iniziato a giocare a pallacanestro nel Basket Anguillara e nell’Uisp XVIII Roma, Thomas passa alla Stella Azzurra, team con il esordisce nella

stagione 2019/2020 nel campionato di Serie B girone D (6,48 ppg).

Nel campionato 2020/2021 Thomas difende nuovamente i colori di Roma, sempre sponda Stella Azzurra (1,42 ppg) mentre la scorsa stagione ha vestito la canotta dei Raggiosolaris Faenza (4,86 ppg).

Giocatore dallo spirito pugnace, Thomas si presenta così: “Sono un giocatore con personalità e tanta garra. Quando entro in campo sacrifico il mio fisico. Quella di Chieti mi sembrava la situazione giusta per me, ho parlato con coach Rajola che mi ha subito motivato. Dopo la mia esperienza alla Stella Azzurra sono davvero contento di aver colto questa situazione sicuramente congeniale per sviluppare le mie doti da play”.

Federico Ionata – Staff Comunicazione Chieti Basket 1974