UFFICIALE – Chieti ingaggia Ilia Boev

Ilia Boev è un nuovo giocatore del Chieti Basket 1974. Il centro russo di formazione italiana di 208 cm per 110 kg proviene da Cantù (0,8 ppg e 1,5 rpg). Il giovane 2001 prodotto del settore giovanile di Cantù (PGC) arriva in Italia nel 2017 e si è subito messo in mostra nella Next Gen Cup. Nella stagione 2020-2021, il centro ha vestito la canotta della Robur et Fides Varese, mettendo a referto 4,2 punti di media e 7,1 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

Bravo tecnicamente, dotato di forte presenza a rimbalzo, Ilia gioca bene specialmente nel pitturato.

La sua freschezza e la sua voglia di dire la sua in un campionato competitivo come l’A2 che si appresta ad iniziare, sono caratteristiche da non sottovalutare nello scacchiere della Chieti Basket.

Federico Ionata – Staff Comunicazione Chieti Basket 1974