UFFICIALE – Chieti rinnova con Saverio Bartoli

Talento e freschezza nella cabina di regia biancorossa: anche per la prossima stagione Chieti potrà godere delle prestazioni del giovane classe 2000.

Il play/guardia di 194 cm per 89 kg ha concluso lo scorso campionato di serie A2 a 6 ppg, con un impressionante record di 17,25 punti ad allacciata di scarpe nella fase ad orologio.

Il prodotto del vivaio della Gioromondo Spoleto ha iniziato la sua carriera con Siena, nella stagione 2017/18.

Dopo tanta gavetta in serie B (San Vendemiano, 4,32 ppg, Lucca, 6,41 ppg e Cecina, 15,46 ppg), per Saverio questa è la seconda stagione in serie A2 da protagonista.

Il play dei teatini si è inoltre distinto in estate con la rappresentativa della nazionale italiana Under 23, mettendo a segno ben 8 punti nel match vinto dagli azzurri contro il team USA rappresentato dalla Baylor University.

Federico Ionata – Staff Comunicazione Chieti Basket 1974