UFFICIALE – Chiusi annuncia la firma di Gabriele Stefanini

By

Umana San Giobbe Basket è lieta di annunciare la firma di Gabriele Stefanini. Guardia bolognese classe 1999 di 193 cm per 90 kg, Stefanini arriva dopo la stagione trascorsa con la canotta della Pallacanestro Reggiana in Serie A con la quale ha fatto anche la trafila nelle giovanili dal 2013 al 2015.

Quello che sta per iniziare, per Stefanini, sarà il campionato del debutto in A2. Prima dell’esperienza nella massima serie nazionale con Reggio, la nuova guardia dei Bulls, ha infatti sviluppato la carriera cestistica e scolastica negli Stati Uniti.

Prima la Bergen Catholic High School nel New Jersey, poi il college con i Columbia Lions e successivamente alla University of San Francisco. Nel suo anno da senior 9,5 punti a partita, con 2,5 rimbalzi e 2 assist in 24 minuti di media.

Stefanini ha anche fatto parte delle selezioni azzurre giovanili; nel 2019 ha disputato gli Europei Under 20 nei quali ha fatto registrare 19 punti e 4 assist a partita.

—

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.