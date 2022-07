UFFICIALE – Chiusi firma Daniel Donzelli

L’Umana Chiusi è lieta di annunciare l’accordo con Daniel Donzelli, ala classe 1996 di 200 cm. Nato a Cremona, il nuovo acquisto della San Giobbe è cresciuto nelle giovanili della Vanoli e in seguito di Casalpusterlengo con la quale ha anche esordito tra i professionisti. Le ottime annate sia con il club che con le nazionali giovanili gli valgono la chiamata di Brindisi in Serie A. In Puglia rimane due anni, nella stagione 2016/17 e nella successiva, poi il passaggio in prestito a Forlì in A2. Dopo l’esperienza in Romagna due campionati in Piemonte con Biella nel 2019/20 e con Casale Monferrato nel 20/21 prima della chiamata della Bakery Piacenza nella scorsa stagione. Con la formazione emiliana 9 punti di media in regular season in 30,3 minuti di utilizzo nelle 26 partite disputate, ai quali si aggiungono i 6,5 rimbalzi. Medie divenute 9,5 punti e 9 rimbalzi ad allacciata di scarpe in 33,7 minuti nelle quattro partite che hanno portato alla salvezza della Bakery Piacenza nei playout.



“Lo scorso anno non ci siamo incrociati essendo in due gironi diversi, ma ho seguito con molto interesse le vicende della squadra – le parole di Daniel Donzelli. Senza dubbio Chiusi è una delle realtà che ha fatto meglio pur non essendo attesa nei pronostici della vigilia. Si è imposta conquistando la quarta posizione in campionato e arrivando alla fasi finali di Supercoppa e Coppa Italia oltre che alle semifinali playoff. Mi aspetto di ripartire da queste solide basi e di continuare a far bene. Ho parlato con Coach Bassi e sono bastati un paio di minuti per capire che Chiusi fosse la squadra giusta per me. Mi ha esposto la sua visione sia a livello di gioco che a livello umano e ci siamo trovati immediatamente. Non vedo l’ora di iniziare”.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi a.r.l.