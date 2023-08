UFFICIALE – Chiusi ingaggia Alessandro Chapelli

Umana San Giobbe Basket è lieta di annunciare la firma della guardia Alessandro Chapelli.

Classe 2004, nato a Camposampietro in provincia di Padova, arriva in prestito dalla Reyer Venezia con la quale ha fatto tutta la trafile nel settore giovanile fino all’esordio in Serie A.

Chapelli è una guardia che si è messa in luce più volte nelle giovanili della Reyer in Next Gen. Nella stagione passata, nelle tappe di Pesaro e Trento, con Venezia si è posizionato al quarto posto staccando il pass per le finali di Napoli. In prima squadra, Chapelli, ha già esordito sia in campionato, segnando un libero nella partita vinta contro Trieste del 6 marzo 2022, che in Eurocup.

Alessandro è figlio d’arte. Suo padre è infatti Leidel Chapelli, ex giocatore di baseball cubano che ha indossato anche la maglia della nazionale italiana una volta ottenuta la cittadinanza nel 2007.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.