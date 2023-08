UFFICIALE – Chiusi inserisce il giovane Lorenzoni

Umana San Giobbe Basket comunica l’arrivo in prestito da Basket Asciano del giovane Giulio Lorenzoni.

Ala, classe 2004, Lorenzoni farà parte del roster della prima squadra in Serie A2 e contemporaneamente dell’Under 19. Cresciuto nel vivaio della formazione ascianese, con la quale ha giocato a partire dal Minibasket vincendo poi la coppa di categoria sia con l’Under 13 che con l’Under 16, il nuovo giocatore dei Bulls ha debuttato in Serie D a 16 anni prima di giocare con le giovanili di Virtus Siena prima e poi di Mens Sana in doppio tesseramento. Lorenzoni vestirà la maglia numero 6.

“Una soddisfazione enorme, a ridosso dei festeggiamenti dei quarant’anni della nostra società – dichiara Flavio Forzoni, presidente di Basket Asciano. Una ribalta importante per noi, per Asciano, ma soprattutto per Giulio che si appresta a vivere una stagione da professionista in una realtà molto seria che si sta consolidando nel basket nazionale. Si è svolto tutto molto velocemente, in un paio di giorni, ma quando si è aperta la possibilità abbiamo spinto per questa soluzione. Ringraziamo la San Giobbe, il presidente Trettel e la dirigenza biancorossa per questa chiamata”.

“Una bella occasione per me – dichiara Lorenzoni. Vengo da tre anni in Serie D ad Asciano dove mi sono trovato benissimo, adesso devo ambientarmi in una realtà completamente diversa ma ho trovato un bel gruppo e sono molto contento. Ringrazio la San Giobbe ma un pensiero va anche alla Mens Sana perché inizialmente dovevo giocare con loro in Serie C. Questa era una proposta che non potevo rifiutare”.

—

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.