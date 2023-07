UFFICIALE – Chiusi, prolungato il contratto con Lorenzo Raffaelli

L’Umana San Giobbe Basket è lieta di comunicare il prolungamento del contratto con Lorenzo Raffaelli. Playmaker di 178 cm per 69 kg, nato nel 1999 a San Giovanni Valdarno (Ar), Raffaelli è il giocatore che vanta più presenze in maglia biancorossa (109) ed il primo nella storia ad aver tagliato il traguardo delle cento partite. Arrivato nel mercato estivo del 2020, quello che porterà alla vittoria del campionato di Serie B e alla promozione in A2, per il numero 22 sarà la quarta stagione con la maglia della San Giobbe. Talento, personalità e attaccamento ancora al servizio dei Bulls; Raffaelli oltre ad essere il primatista per presenze potrebbe presto raggiungere un altro prestigioso traguardo: sfondare il muro dei 1000 punti con la formazione lacustre (846 quelli messi a referto in tutte le competizioni).

“Sono molto contento di continuare il mio percorso con la San Giobbe, la prossima per me sarà la stagione numero quattro con la maglia dei Bulls – dichiara Raffaelli. A Chiusi sono sempre stato bene e sono convinto che continuerò a farlo; è un posto tranquillo ma questo non vuol dire poco ambizioso. La società sta dimostrando, anno dopo anno, di voler crescere e migliorare non solo dal punto di vista sportivo e dei risultati ma anche dal punto di vista organizzativo e tutto questo l’ho visto con i miei occhi partendo dalla Serie B e arrivando alla terza stagione in A2. Ci vediamo in campo!”

—

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.