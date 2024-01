UFFICIALE – Chiusi rescinde con Ervins Jonats

Umana San Giobbe Basket Etruria comunica la rescissione del legame contrattuale con Ervins Jonats. La società ringrazia il giocatore per l’apporto sul campo e la professionalità dimostrata in questi mesi di permanenza e gli augura le migliori fortune per il futuro.

“Ringrazio Ervins per l’impegno e per la serietà dimostrati in questi mesi – dichiara il presidente della San Giobbe, Giuseppe Trettel. A lui le migliori fortune a livello personale e per il prosieguo della carriera”

Ufficio Stampa San Giobbe Basket Etruria