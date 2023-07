UFFICIALE – Chiusi riporta in Italia Austin Tilghman

Umana San Giobbe Basket è lieta di annunciare la firma di Austin Tilghman.

Nato il 2 dicembre 1995 a Middleton, Delaware, il nuovo acquisto dei Bulls è un play/guardia di 185 cm per 104 kg.

Terminato il percorso alla Monmouth University di West Long Branch nel New Jersey, con la quale ha giocato da freshman a senior in NCAA con medie in costante crescita (11.1 punti, 5.9 rimbalzi e 5.5 assist nelle 30 partite dell’ultima stagione), Tilghman si trasferisce nella Liga Portoghese al Galitos Barreiro. Con i lusitani scende in campo in 22 partite, collezionando 17.7 punti, 5.3 rimbalzi e 5.1 assist ad allacciata di scarpe. Nel 2020/21 firma ancora in Portogallo, questa volta con l’Aveiro, giocando però una sola volta prima di passare in seconda lega francese, all’Evreux. Con i gialloblù 30 gare con 17.1 punti, 3.9 rimbalzi e 5 assist di media.

Dalla Francia all’Italia. Tilghman nel 2021/22 firma con l’Orasì Ravenna, avversaria della San Giobbe in Serie A2. In Romagna scende in campo per 41 volte tra tutte le competizioni, con medie di 16.27 punti, 5.35 rimbalzi e 3.77 assist nel girone rosso, divenuti 14 punti, 4.33 rimbalzi e 4.33 assist nella fase a orologio, 12 punti, 5 rimbalzi e 4 assist ai playoff e un roboante season high da 42 punti nei quarti di finale di Coppa Italia contro Pistoia (31.5 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di media nella competizione). Conclusa l’esperienza a Ravenna torna in Francia in prima serie con l’ESSM Le Portel. Con i transalpini gioca però solo tre partite (8 punti, 3.7 rimbalzi e 3.7 assist) e si trasferisce in Serbia al FMP Belgrado in ABA Liga con un contratto mensile con opzione fino alla fine della stagione (6.5 punti, 2.5 rimbalzi e 2.5 assist in due presenze). La stagione 2022/23 va in archivio con un ulteriore trasferimento, all’Hapoel Eilat nella Winner League israeliana. In dieci presenze Tilghman fa registrare 12 punti, 5.7 rimbalzi e 4 assist di media.

—

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.