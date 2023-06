UFFICIALE – Cividale annuncia Nicolò Isotta

La UEB Gesteco Cividale comunica di avere raggiunto un accordo con l’atleta Nicolò Isotta per le due prossime stagioni sportive. Isotta è un play/guardia cresciuto nel Sam Massagno e che successivamente ha completato il suo percorso giovanile alla Blu Orobica Bergamo, giocando contemporaneamente in doppio utilizzo in serie B con la maglia della Bergamo basket 2014. Proprio con la maglia giallonera, Isotta ha affrontato la UEB Gesteco nel corso della stagione 2021-2022, sia in campionato che nella semifinale dei play-off. Isotta, inoltre, è nazionale svizzero. A Cividale, dove ritroverà il suo ex compagno in terra orobica Giacomo Dell’Agnello, il nuovo play/guardia gialloblù potrà continuare il percorso di crescita con lo staff tecnico capeggiato dal suo grande estimatore Stefano Pillastrini.

LA SCHEDA

Nome: Nicolò

Cognome: Isotta

Data di nascita: 30/05/2003

Luogo di nascita: Sorengo (Svizzera)

Ruolo: play/guardia

Altezza: 191 cm

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DAVIDE MICALICH

«Non scopriamo di certo adesso le potenzialità di questo ragazzo che poco più di un anno fa ci ha messo in grande difficoltà nella semifinale dei play-off di serie B nonostante la sua giovanissima età. Anche Isotta impersona l’identikit del giocatore adatto per la nostra realtà e da noi troverà l’habitat ideale per spiccare il volo. Così come sono certo che tutto il nostro ambiente, sponsor e marea gialla, saprà coccolarlo per farlo rendere al meglio nella sua prima esperienza in serie A2. Senza dimenticare coach Pillastrini che ha grande considerazione di lui».

UFF.STAMPA GESTECO CIVIDALE