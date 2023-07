UFFICIALE – Cividale completa il roster con la promessa Leonardo Marangon

La UEB Gesteco Cividale comunica di avere raggiunto un accordo con la società Vigodarzere per il passaggio in gialloblu dell’atleta Leonardo Marangon: l’intesa pluriennale con l’atleta era stata raggiunta da tempo, mancava solo l’ultimo passaggio formale fra società che è stato raggiunto in tempi brevissimi nel corso dell’ultimo week-end. Leonardo arriva alla corte di coach Pillastrini e nella stagione sportiva 2023-2024 giocherà sia in prima squadra che nella formazione under 19 d’eccellenza di coach Vecchi. Marangon è un’ala classe 2005 che si appresta, in questi giorni, a disputare con la maglia azzurra l’Europeo U18 e il suo arrivo a Cividale rappresenta un altro investimento concreto in àmbito giovanile da parte delle Eagles che cercano giocatori pronti per l’immediato ma con margini di miglioramento verso il futuro.



Il commento del presidente Davide Micalich: “Benvenuto a Leonardo che ho già avuto modo di conoscere e mi sembra abbia tutte le caratteristiche per inserirsi in maniera semplice e naturale nel nostro ambiente. Per noi è un orgoglio che un giovane atleta di tali prospettive abbia scelto il nostro progetto e sono sicuro che insieme ci toglieremo tante belle soddisfazioni. Approfitto anche per ringraziare il presidente di Vigodarzere, Stefano De Nicolao, per la disponibilità dimostrata fin da subito: non è un caso che la sua società lavori cosi bene a livello giovanile”.

UFF. Stampa UEB Cividale