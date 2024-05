UFFICIALE – Cividale conferma Rota e Mastellari

Giornata di conferme importanti per la UEB Gesteco Cividale che, all’Osteria Pulesi di Udine, in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Presidente Davide Micalich, i Vicepresidenti Alessandro Zakelj e Riccardo Micalich, e il Capitano Eugenio Rota ha ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2026 dello stesso Rota e la conferma di Martino Mastellari.

Capitan Rota ha commentato così la notizia: “Per me sicuramente è un grande onore, un grande orgoglio e una bella responsabilità. Per me il prossimo sarà il quinto anno: non penso ci siano tanti giocatori che rimangono così a lungo in una società, però questo mi rende davvero felice. Sta succedendo grazie a Davide, grazie a Pilla e grazie a questa società a cui io voglio in tutti i modi restituire qualcosa.”

Procede così un’estate all’insegna della continuità, in cui la società ha scelto di dare fiducia agli artefici della grande cavalcata che ha portato le Eagles a centrare i playoff, e a togliersi la soddisfazione di vincere una partita al PalaGesteco contro la favorita Cantù.

Il Presidente Micalich, che all’inizio della conferenza stampa ha augurato pubblicamente una pronta guarigione al proprio dirigente Roberto Ellero, ha inoltre tolto i veli sui ritiri precampionato delle Eagles. La UEB Gesteco tornerà a Sutrio e Paluzza dal 23 al 28 agosto, a Lignano dal 2 al 7 settembre e, piacevole new entry, si recherà a Forni di Sopra dal 9 al 13 settembre.

UFF.STAMPA UEB CIVIDALE