Leonardo Marangon resterà una Eagle per altre tre stagioni, fino al 2027!



È stato il miglior giovane della scorsa stagione di Serie B e non ci ha messo molto ad ambientarsi anche in una categoria superiore. Con il suo talento potrà arrivare dove vuole, ma per i prossimi tre anni continuerà a crescere a Cividale! In 33 partite giocate in maglia gialloblu ha tenuto medie di 4.3 punti, 2.3 rimbalzi e 1 assist.

UFF.STAMPA GESTECO CIVIDALE