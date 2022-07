UFFICIALE – Colpo Mantova, firmato Anthony Miles

By

La Pallacanestro Mantovana annuncia l’arrivo del play guardia USA Anthony Miles per la stagione 2022/23.

Alto 1,85 m per 83 kg e nato il 15 dicembre 1989, Anthony è originario di New Orleans (Louisiana) e muove i primi passi cestistici alla Clear Brook High School di Friendswood (Texas). Dopo gli ottimi numeri fatti registrare alle scuole superiori, l’esterno approda in NCAA ai Lamar Cardinals di Beaumont (Texas).

Terminato il suo percorso universitario nel 2012, esordisce da senior negli olandesi del Rotterdam Basketball venendo eletto miglior marcatore del campionato con 19 punti di media a partita. Nel 13/14 passa agli ucraini dell’Halychyna, prima di sposare la causa dei polacchi dello Starogard Gdanski nel 14/15. In Polonia, Miles conferma le proprie eccezionali doti realizzative con oltre 20 punti di media a gara.

Archiviate le esperienze al Targu Jiu (Romania) e al VEF Riga (Lettonia), nel 17/18 Anthony incontra il campionato italiano di serie A2. La prima squadra a dare fiducia al talento americano è Scafati, con cui Miles segna 19.4 punti a gara. Nel campionato successivo, Miles sceglie la Dinamo Cagliari, la franchigia nell’orbita di Sassari, con 20.9 punti, 4.8 rimbalzi e 4 assist

Nell’estate 2019, il neo giocatore mantovano firma all’Eurobasket Roma, ma la sua esperienza si conclude a dicembre dello stesso anno per motivi famigliari. Poche settimane dopo, Miles viene ingaggiato dall’Agribertocchi Orzinuovi di coach Fabio Corbani, dove rimane fino alla fine della stagione 20/21. Nel suo ultimo campionato, Miles fattura 21.3 punti, 5.4 rimbalzi e 3.8 assist per 23 di valutazione.

Nel corso del 2022, Anthony domina anche nel campionato giordano con la maglia dell’Al Widhat con cui termina firmando 22.9 punti a partita (45% da 2 punti e 37% da 3 punti).

Combo-guard dall’enorme talento realizzativo, Miles arriva a Mantova per guidare gli Sting non solo coi suoi canestri, ma anche con una personalità positiva e con una visione di gioco unica, che lo renderanno senza dubbio uno dei fari dell’attacco biancorosso.

Anthony parla delle sue aspettative sull’avventura mantovana: “Cercherò di dimostrare la mia esperienza mettendo le mie qualità al servizio dei miei compagni e del coach. Darò il massimo in ogni partita, mi auguro che sia una grande stagione per la città di Mantova!”.

Uff.Stampa Stings Mantova