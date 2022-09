UFFICIALE – Colpo Udine, firmato Isaiah Briscoe 

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio fino al termine della stagione 2022-2023 di Isaiah Briscoe.

Il giocatore americano è stato a lungo corteggiato dalla Società e alla fine ha deciso di sposare l’ambizioso progetto bianconero. Un investimento importante da parte dell’Apu, che porta in Italia un talento dalle qualità indiscutibili nel pieno della sua maturità e alza ulteriormente l’asticella.

Nato il 13 aprile 1996 a Newark (in New Jersey, Stati Uniti), dal 2015 al 2017 il play/guardia di 191 centimetri (e 98 chilogrammi) ha frequentato la University of Kentucky, uno tra i college più rinomati di tutto il campionato NCAA (Division I). Nel 2017 lascia gli Stati Uniti e si trasferisce in Estonia, dove firma un contratto con la BC Kalev/Cramo. Nel suo primo anno vince il campionato estone e il premio di miglior Under 22 di tutta la VTB United League segnano 22 punti di media, a cui somma anche 4 assists e 3 rimbalzi. Terminata la sua seconda stagione in Estonia, Isaiah approda in NBA: con la maglia degli Orlando Magic segna 3.5 punti di media in 39 partite nella stagione 2018-19. L’anno successivo torna in Europa e gioca nel massimo campionato tedesco con il Ratiopharm Ulm, società che lo fa esordire anche in Eurocup. Termina la stagione in Polonia al King Szczecin come miglior realizzatore con oltre 15 punti di media. Gli ultimi due anni li trascorre nella NBA G-League con gli Iowa Wolves, la squadra affiliata ai Minnesota Timberwolves. In entrambe le stagioni segna più di 13 punti a partita, oltre 4 assist e quasi 5 rimbalzi. Durante la finestra estiva Briscoe ha partecipato alla BIG3, vincendo il campionato con la squadra Trilogy.

Il neo acquisto bianconero si è messo in luce in particolare durante l’Hoopsville Pro-Am, un torneo amichevole organizzato nello stato del New Jersey, dove ha realizzato la bellezza di 74 punti.

Per Briscoe anche una medaglia d’oro con la Nazionale USA: nel 2014, infatti, è uno dei protagonisti della vittoria del campionato Fiba Americas under 18.

Briscoe è dotato di un’impareggiabile fisicità nel suo ruolo, che gli permette di esprimersi al meglio su entrambi i lati del campo. Si tratta di una combo guard estremamente abile nell’attaccare il canestro.

Uff.Stampa APU Udine